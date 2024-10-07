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Сегодня, 11:15

Сафиуллин сыграет с Тиафо в третьем круге «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев
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Россиянин Роман Сафиуллин встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге «мастерса» в Шанхае.

17-я ракетка мира победил китайца Чжоу Йи во втором круге со счетом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 5 минут.

Победитель матча между Сафиуллиным и Тиафо встретится с лучшим по итогам матчей Новак Джокович (Сербия) — Флавио Коболли (Италия)/Стэн Вавринка (Швейцария).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США, 13) — Чжоу Йи (Китай, WC) — 6:2, 6:4

Роман Сафиуллин
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