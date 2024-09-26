Сафиуллин стал лаки-лузером на турнире в Пекине
Болгарский теннисист Григор Димитров и немец Ян-Леннард Штруфф снялись с турнира в Пекине.
Болгарин пропустит соревнование из-за повреждения левой подколенной мышцы, а представитель Германии — из-за проблем с правым бедром.
В основную сетку в качестве лаки-лузеров попали россиянин Роман Сафиуллин и француз Артур Риндеркнеш.
В первом круге турнира Сафиуллину предстоит встретиться со Стэном Вавринкой из Швейцарии, Риндеркнеш сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
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