Сафиуллин стал лаки-лузером на турнире в Пекине

Болгарский теннисист Григор Димитров и немец Ян-Леннард Штруфф снялись с турнира в Пекине.

Болгарин пропустит соревнование из-за повреждения левой подколенной мышцы, а представитель Германии — из-за проблем с правым бедром.

В основную сетку в качестве лаки-лузеров попали россиянин Роман Сафиуллин и француз Артур Риндеркнеш.

В первом круге турнира Сафиуллину предстоит встретиться со Стэном Вавринкой из Швейцарии, Риндеркнеш сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.