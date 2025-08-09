Сафиуллин проиграл Руне во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Россиянин Роман Сафиуллин уступил датчанину Хольгеру Руне во втором круге турнира серии ATP 1000 в Цинциннати — 5:7, 6:7 (5:7).

Матч длился 2 часа. Сафиуллин за игру сделал 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. У Руне — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

9-я ракетка мира в третьем круге сыграет с победителем матча Алекс Микельсен (США, 28) — Корантен Муте (Франция).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 7) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:5, 7:6 (7:5)