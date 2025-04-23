Сафиуллин сыграет с Риндеркнехом в первом круге турнира в Мадриде 23 апреля

Российский теннисист Роман Сафиуллин встретится с французом Артуром Риндеркнехом в первом круге турнира в Мадриде в среду, 23 апреля. Начало — ориентировочно в 12.00 по московскому времени.

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27-летний Сафиуллин — 73-я ракетка мира. 29-летний Риндеркнех занимает 76-е место в рейтинге ATP.

«Мастерс» в Мадриде пройдет с 23 апреля по 4 мая. Действующий чемпион турнира — россиянин Андрей Рублев.

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