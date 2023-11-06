Сафиуллин поднялся на шесть позиций в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.

Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся с 45-го на 39-е место в рейтинге. На прошлой неделе 26-летний спортсмен дошел до третьего круга «мастерса» в Париже, где уступил соотечественнику Карену Хачанову, который по-прежнему сохраняет 15-ю позицию.

Еще один представитель России, Павел Котов отыграл две строчки в рейтинге, переместившись с 82-й на 80-ю. Даниил Медведев продолжает занимать третье место, а Андрей Рублев — пятое.

Рейтинг АТР, версия от 6 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 445 очков;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8455;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200;

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5490;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5205;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4435;

7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3625;

8 (9). Александр Зверев (Германия) — 3585;

9 (10). Тейлор Фриц (США) — 3500;

10 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3460...

15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2475...

35 (35). Аслан Карацев (Россия) — 1193...

39 (45). Роман Сафиуллин (Россия) — 1122...

63 (63). Александр Шевченко (Россия) — 807...

80 (82) Павел Котов (Россия) — 721.