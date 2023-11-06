Сафиуллин поднялся на шесть позиций в рейтинге АТР
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.
Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся с 45-го на 39-е место в рейтинге. На прошлой неделе 26-летний спортсмен дошел до третьего круга «мастерса» в Париже, где уступил соотечественнику Карену Хачанову, который по-прежнему сохраняет 15-ю позицию.
Еще один представитель России, Павел Котов отыграл две строчки в рейтинге, переместившись с 82-й на 80-ю. Даниил Медведев продолжает занимать третье место, а Андрей Рублев — пятое.
Рейтинг АТР, версия от 6 ноября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 445 очков;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8455;
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200;
4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5490;
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5205;
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4435;
7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3625;
8 (9). Александр Зверев (Германия) — 3585;
9 (10). Тейлор Фриц (США) — 3500;
10 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3460...
15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2475...
35 (35). Аслан Карацев (Россия) — 1193...
39 (45). Роман Сафиуллин (Россия) — 1122...
63 (63). Александр Шевченко (Россия) — 807...
80 (82) Павел Котов (Россия) — 721.