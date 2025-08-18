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18 августа 2025, 22:31

Сафиуллин выбыл в первом круге турнира в Уинстон-Салеме

Руслан Минаев

Россиянин Роман Сафиуллин проиграл австралийцу Кристоферу О'Коннеллу в первом круге турнира в Уинстон-Салеме (США) — 3:6, 3:6.

Матч длился 1 час 22 минуты. Сафиуллин за игру сделал 5 эйсов, допустил 5 двойных ошибок. На счету О'Коннелла — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Австралиец в следующем матче сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 798 335 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:3, 6:3

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Роман Сафиуллин
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