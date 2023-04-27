Сафиуллин обыграл Харри и вышел во второй круг турнира в Мадриде
Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл чилийца Николаса Харри в первом круге турнира в Мадриде — 6:2, 3:6, 6:3.
Матч продолжался 1 час 49 минут.
Сафиуллин сделал 6 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Харри 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт.
В следующем круге Сафиуллин сыграет с американцем Томми Полом.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Николас Харри (Чили) — 6:2, 3:6, 6:3
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