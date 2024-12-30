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Сегодня, 12:56

Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира ATP в Гонконге

Камила Абдурахманова
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Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пройти во второй круг турнира категории ATP 250 в Гонконге.

В матче первого круга Сафиуллин проиграл венгерскому теннисисту Фабиану Марожану со счетом 1:6, 6:7 (9:11). Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

Во втором круге турнира соперником Марожана станет россиянин Андрей Рублев, который имеет первый номер посева и побеждал на этих соревнованиях в прошлом.

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 766 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Фабиан Марожан (Венгрия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:1, 7:6 (11:9)

Следующий соперник

Андрей Рублев (Россия, 1)

Роман Сафиуллин
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