Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира ATP в Гонконге

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пройти во второй круг турнира категории ATP 250 в Гонконге.

В матче первого круга Сафиуллин проиграл венгерскому теннисисту Фабиану Марожану со счетом 1:6, 6:7 (9:11). Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

Во втором круге турнира соперником Марожана станет россиянин Андрей Рублев, который имеет первый номер посева и побеждал на этих соревнованиях в прошлом.

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 766 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Фабиан Марожан (Венгрия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:1, 7:6 (11:9)

Следующий соперник

Андрей Рублев (Россия, 1)