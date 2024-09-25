Сафиуллин не смог выйти в основную сетку турнира в Пекине

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Российский теннисист Роман Сафиуллин в финале квалификации турнира в Пекине уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счетом 5:7, 6:3, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 51 минуту. На счету 27-летнего россиянина 12 эйсов, 10 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

Ранее в финале квалификации россиянин Павел Котов обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну -7:6 (7:3), 4:6, 6:3.

Турнир в Пекине пройдет с 26 сентября по 2 октября.