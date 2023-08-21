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Сегодня, 01:05

Сафиуллин не смог пройти во второй круг турнира в Уинстон-Салеме

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Роман Сафиуллин в первом круге турнира в Уинстон-Салеме уступил аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. На счету 26-летнего россиянина 7 эйсов, 11 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Черундоло встретится с Янником Ханфманном из Германии.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 760 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3

?Чжан Чжичжэнь (Китай) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 4:6, 7:6 (9:7), 6:2

Роман Сафиуллин
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