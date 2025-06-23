Сафиуллин вышел во второй круг турнира на Мальорке
Россиянин Роман Сафиуллин победил француза Александра Мюллера в первом круге турнира на Мальорке — 7:6 (7:5), 7:5. Матч длился 1 час 57 минут.
Сафиуллин сделал за игру 9 эйсов и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. У Мюллера — 5 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
Соперников 75-й ракетки мира станет победитель матча Нишеш Басаваредди (США, Q) — Хамад Меджедович (Сербия).
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships presented by Waterdrop
Призовой фонд 596 035 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Роман Сафиуллин (Россия) — Александр Мюллер (Франция, 5) — 7:6 (7:5), 7:5
