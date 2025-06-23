Теннис
23 июня, 15:07

Сафиуллин вышел во второй круг турнира на Мальорке

Руслан Минаев

Россиянин Роман Сафиуллин победил француза Александра Мюллера в первом круге турнира на Мальорке — 7:6 (7:5), 7:5. Матч длился 1 час 57 минут.

Сафиуллин сделал за игру 9 эйсов и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. У Мюллера — 5 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Соперников 75-й ракетки мира станет победитель матча Нишеш Басаваредди (США, Q) — Хамад Меджедович (Сербия).

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships presented by Waterdrop

Призовой фонд 596 035 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Александр Мюллер (Франция, 5) — 7:6 (7:5), 7:5

  • nikola mozaev

    Наконец-то Роман прервал череду неудач, вырвав победу в равном матче. Перед этим Сафиуллин уступил в двух близких матчах. Когда-то фортуна должна была повернуться к нему лицом.

    23.06.2025

  • samozvanets

    Ну, он обладает невероятной способностью играть равные матчи с соперниками практически любого уровня. И почти всегда имеет очень реальные шансы на победу. Наконец-то просто реализовал эти шансы. Теннисные боги ему ещё вернут удачу, лишь бы без травм.

    23.06.2025

  • Алехандрохорс

    Очевидное - невероятное. Рома после 6 поражений подряд наконец выиграл матч. Да ещё у 40-ой ракетки, будучи сам 75. Да ещё у пятого сеяного на турнире. Удивительно.

    23.06.2025

