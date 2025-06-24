Сафиуллин уступил Меджедовичу во втором круге турнира на Мальорке

Россиянин Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал турнира на Мальорке.

75-я ракетка мира во втором круге уступил сербу Хамаду Меджедовичу со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (4:7). Матч длился 2 часа 28 минут.

Сафиуллин за игру сделал 12 эйсов и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. У Меджедовича — 12 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Соперником 73-й ракетки мира в 1/4 финала станет победитель матча Артюр Риндеркнеш (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2).

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships presented by Waterdrop

Призовой фонд 596 035 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Хамад Меджедович (Сербия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)