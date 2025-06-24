Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

24 июня, 17:39

Сафиуллин уступил Меджедовичу во втором круге турнира на Мальорке

Руслан Минаев

Россиянин Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал турнира на Мальорке.

75-я ракетка мира во втором круге уступил сербу Хамаду Меджедовичу со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (4:7). Матч длился 2 часа 28 минут.

Сафиуллин за игру сделал 12 эйсов и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. У Меджедовича — 12 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Соперником 73-й ракетки мира в 1/4 финала станет победитель матча Артюр Риндеркнеш (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2).

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships presented by Waterdrop

Призовой фонд 596 035 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Хамад Меджедович (Сербия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Роман Сафиуллин
Читайте также
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Алехандрохорс

    В этом весь Роман и это его сегодняшний уровень - конец 1 сотни. 1 из 7 реализовал - иди отдыхай.

    24.06.2025

  • nikola mozaev

    И снова Роман Сафиуллин не реализовал свои возможности. А жаль, на траве он не слабее Меджедовича.

    24.06.2025

    • Бублик снялся с турнира в Истборне

    Медведев и Рублев заявились на турнир в Вашингтоне

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости