Сафиуллин уступил Меджедовичу во втором круге турнира на Мальорке
Россиянин Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал турнира на Мальорке.
75-я ракетка мира во втором круге уступил сербу Хамаду Меджедовичу со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (4:7). Матч длился 2 часа 28 минут.
Сафиуллин за игру сделал 12 эйсов и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. У Меджедовича — 12 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
Соперником 73-й ракетки мира в 1/4 финала станет победитель матча Артюр Риндеркнеш (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2).
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships presented by Waterdrop
Призовой фонд 596 035 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Хамад Меджедович (Сербия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)
