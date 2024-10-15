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Сегодня, 11:56

Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира в Алма-Ате

Алина Савинова
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Российский теннисист Роман Сафиуллин в трех сетах проиграл французу Адриану Маннарино в стартовом матче на турнире в Алма-Ате (Казахстан) — 7:5, 6:7 (4:7), 3:6.

Спортсмены провели на корте 2 часа 46 минут. Россиянин за игру 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.

Сафиуллин в третий раз в карьере уступил Маннарино, ранее теннисисты встречались в 2021 году в Москве и в 2023 году в Стокгольме.

Во втором круге в Алма-Ате француз сыграет с победителем встречи Джеймс Дакуорт (Австралия) — Александр Вукич (Австралия). Маннарино является финалистом турнира АТР 250 в Казахстане 2023 года, до этого соревнование проводилось в столице страны Астане.

Алма-Ата (Казахстан)

Турнир ATP Almaty Open

Призовой фонд 1 036 700 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Адриан Маннарино (Франция, 8) — Роман Сафиуллин (Россия) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3

Теннис
Роман Сафиуллин
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