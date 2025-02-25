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25 февраля 2025, 18:39

Сафиуллин проиграл Грикспуру в первом круге турнира в Дубае, россиянин не реализовал три матчбола

Руслан Минаев
Роман Сафиуллин.
Фото Global Look Press

Россиянин Роман Сафиуллин проиграл нидерландцу Таллону Грикспуру в первом круге турнира серии ATP 500 в Дубае — 7:5, 6:7 (4:7), 6:7 (1:7).

Матч длился 2 час 58 минут. Сафиуллин за игру сделал 10 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 12 брейк-пойнтов. У Грикспура — 17 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Во втором сете при счете 5:4 Сафиуллин не реализовал тройной матчбол в гейме на подаче соперника.

Грикспур во втором круге сыграет с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) — Уго Умбер (Франция).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1)

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Теннис
Роман Сафиуллин
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