Сафиуллин с победы стартовал на турнире в Белграде

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Белграде (Сербия).

В матче первого круга россиянин за 1 час 11 минут обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:3, 6:3. 27-летний спортсмен 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7.

Следующим соперником Сафиуллина станет Франсиско Черундоло из Аргентины.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Belgrade Open

Призовой фонд 579 320 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:3, 6:3