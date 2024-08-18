Роман Сафиуллин стал победителем «челленджера» в Кэри

Российский теннисист Роман Сафиуллин выиграл турнир категории «челленджер» в Кэри (США).

В финале он победил итальянца Маттиа Беллуччи со счетом 1:6, 7:5, 7:5. Спортсмены провели на корте 2 часа 51 минуту.

66-я ракетка мира Сафиуллин 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. У 113-й ракетки мира Беллуччи 7 эйсов, 5 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Для 27-летнего россиянина эта победа стала пятой в карьере на турнирах серии «челленджер».