Сафин высказался об объединении ATP и WTA

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин поддержал идею об объединении мужского и женского тура (ATP и WTA). С этим предложением выступил 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер. Швейцарец высказался о слиянии двух руководящих органов, его мысль поддержал его многолетний соперник Рафаэль Надаль.

— Как идея — почему бы и нет? Можно продать общий продукт, спонсорский проект более продаваем, чем по отдельности продавать, — сказал Сафин в прямом эфире Instagram другого теннисиста Михаила Южного. — Девчонок немного сложнее продавать. Это важно понимать. Это исходная точка: женский теннис не продается. Без Маши Шараповой, без Курниковой, без Уильямс. Остальные девчонки вообще не продаваемые.