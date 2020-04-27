Сафин считает Кафельникова порядочным человеком

Бывший теннисист Марат Сафин рассказал, что он думает о своем другом известном экс-игроке из России Евгении Кафельникове.

«Высказывания Кафельникова? Ну, хочет высказаться. Ничего такого я в этом не вижу. Я был его младшим партнером, смотрел на него, как на чемпиона, учился всему. Он был справедливым, всегда делил бабки за турниры ровно, хотя мог делать по-другому. Он порядочный человек. В этом плане. Многие за копейку удавятся, а он, если что-то просишь, никогда не отворачивался. Кафельников — понятийный дядя», — сказал Сафин в прямом эфире Instagram с Тиной Канделаки.

40-летний Марат Сафин — победитель Australian Open и US Open. Всего он выиграл 15 турниров в одиночном разряде. Двукратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной России.