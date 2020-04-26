Сафин рассказал, почему не хочет продолжать тренерскую карьеру

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин рассказал, почему не хочет продолжать карьеру тренера. Сафин был капитаном сборной России на Кубке ATP в январе 2020 года. Команда под его руководством дошла до полуфинала.

— Мне ATP Cup достаточно было. Этим нужно постоянно заниматься и забыть все остальное. Я не готов. Мне есть чем заниматься, есть то, что приносит деньги, я просто особо не свечусь, — сказал Сафин в прямом эфире Instagram другого бывшего теннисиста Михаила Южного. — Интересно было посидеть на скамеечке и со стороны посмотреть на то, каким я был.