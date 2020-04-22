Сафин ответил критикам Серены Уильямс

Бывший российский теннисист Марат Сафин высказал свое отношение к тем, кто в интернете критикует американку Серену Уильямс.

— Не знаю, что доколебались до Серены. Не представляю, кто вообще будет писать комментарии в форумах. Куда-то что-то писать, для меня это непонятно.

Серена была крупной всегда. Всегда была здоровой. Ничего в этом такого нет. Употребляет не употребляет какие-то препараты, не знаю, я ее за руку не держал. Но все почему-то все знают лучше, — сказал Сафин в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.