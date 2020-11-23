Сафин об успешном сезоне Рублева и Медведева: «Ребята вовремя сообразили уехать из России»

Победитель двух турниров «Большого шлема» Марат Сафин прокомментировал «СЭ» успешный сезон российских теннисистов. Даниил Медведев закончил 2020-й на четвертой строчке в рейтинге ATP, Андрей Рублев — на восьмой.

— Второй раз в истории два игрока из России закончили год в топ-10. В прошлый раз это были вы с Евгением Кафельниковым. Рады этому событию?

— Это отлично. Тут главное, что ребята вовремя сообразили уехать из России. Чтобы быть профессиональном надо уезжать из нашей страны. К сожалению, у нас нет условий. Это так. Уже другой вопрос почему. Но троица, которая уехала — Медведев, Рублев, Хачанов — они все стоят в топ-20. Те, кто остался тренироваться в России их нет даже в топ-100. Я давно озвучивал эту мысль.

— То есть в России даже не стоит начинать тренироваться?

— У нас можно тренироваться до определенного возраста, но потом надо уезжать. Это нормально. В Испании, куда уехали Андрей и Карен, гораздо сильнее школа тенниса, намного больше спарринг-партнеров. Посмотрите ради интереса, сколько игроков из Испании прошло через топ-100 рейтинга и сколько из России. Испанцев в разы больше. Во Франции, где тренируется Даня, аналогичная ситуация. Они уехали 3-4 года назад и посмотрите сколько титулов выиграли за это время. И доросли до десятки. В России бы они давно потухли. Если бы Медведев, Рублев и Хачанов не уехали из России, то были бы за пределами топ-100. (Тимур Ганеев)