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Сафин — о Медведеве: «Кажется, он хороший человек»

19:55
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Пресс-служба нового турнира ATP Cup опубликовала видео, на котором лидер сборной России Даниил Медведев и капитан Марат Сафин рассказывают друг о друге.

— Все любят Марата. На корте и вне его. Он настоящая легенда нашего спорта. У него можно только учиться, — говорит Медведев о Сафине.

— О, хороший ответ. Молодец!

— Все российские дети делали две вещи — били слева в прыжке и ломали ракетки.

— Мы познакомились только в этом году. Кажется, он хороший человек. Не зазнается, играет в неплохой теннис, — говорит Сафин о Медведеве. — Я рад быть капитаном.

ATP Cup впервые пройдет в сезоне-2020. Сборная России, в составе которой выступят Даниил Медведев и Карен Хачанов, а капитаном будет Марат Сафин, сыграет в одной группе с командами Италии, США и Норвегии.

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