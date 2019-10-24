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Сафин не считает, что футбол популярнее тенниса

08:40
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Бывший теннисист Марат Сафин сравнил популярность футбола и тенниса.

— Не надо сравнивать теннис и футбол, это разные категории спорта, — сказал Сафин. — Теннис — индивидуальный вид, а футбол — массовый. Их разные люди смотрят, на мой взгляд, разная целевая аудитория. Я не думаю, что теннис менее популярен, потому что деньги зарабатываются те же. Невозможно сравнивать, это неправильно. (Сергей Егоров, Михаил Потапов)

Полностью интервью Марата Сафина — скоро в «СЭ»

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