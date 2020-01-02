Сафин назвал сборную России на ATP Cup командой мечты

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин высоко оценил перспективы сборной России на ATP Cup, сообщает The West Australian.

На пресс-конференции Сафин представил сборную как «команда мечты». По его словам, у россиян достаточно сильная команда, но ей важно удачно стартовать.

Сборная России в дебютном розыгрыше ATP Cup сыграет в группе D с Италией, США и Норвегией. За команду сыграют Даниил Медведев и Карен Хачанов.