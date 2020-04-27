Сафин назвал российских звезд спорта мирового уровня. Футболистов среди них нет

Бывший теннисист Марат Сафин рассказал, кого из россиян можно назвать звездами мирового спорта.

— Мировые звезды в российском спорте? Их можно по пальцам пересчитать, — сказал Сафин в прямом эфире Instagram с Тиной Канделаки. — Это Хабиб, Овечкин и Малкин. Футбол? Забыть вообще. Смолов? Я нормально отношусь к Феде, но за границей он вообще непродаваемый. Звезда с постсоветского пространства — это Андрей Шевченко. Каха Каладзе — намного меньше.

40-летний Марат Сафин — победитель Australian Open и US Open. Всего он выиграл 15 турниров в одиночном разряде. Двукратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной России.