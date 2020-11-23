Сафин назвал Медведева красавой

Российский теннисист Марат Сафин поздравил Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире ATP в Лондоне. В финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

— Поздравляю! Красава!, — написал Сафин в комментарии к посту Медведева в Instagram.

Медведев впервые в карьере выиграл Итоговый чемпионат ATP. Сафин, который в 2016 году был введен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте, победил в 17 турнирах, включая Открытый чемпионат США и Australian Open.