Сафин: «Медведевым и Рублевым можно гордиться. Наши футболисты даже рядом не стоят»

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин считает, что Даниила Медведева и Андрея Рублева можно назвать лучшими российскими спортсменами года.

— Главное, не обидеть никого, — сказал «СЭ» Марат Сафин. — Пацаны молодцы, провели очень успешный год. Таких результатов давно не было в российском теннисе. Ими можно гордиться и уважать. Наших футболистов, конечно, даже не стоит ставить рядом. Они ни о чем, даже обсуждать нечего. В хоккей я особо не вникаю, но наши ребята вновь выиграли Кубок Стэнли, их, наверное, тоже стоит отметить. Еще бы выделил Хабиба.

Андрей Рублев выиграл пять титулов в этом сезоне, в том числе три турнира категории ATP 500. Даниил Медведев победил на «Мастерсе» в Париже (ATP 1000) и итоговом турнире (Тимур Ганеев).