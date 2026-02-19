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Допинг

С трех теннисистов сняли обвинения в нарушении антидопинговых правил

Павел Лопатко

Теннисисты из Южной Америки получили право вернуться к карьере после того, как Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сняло с них обвинения в нарушении антидопинговых правил, сообщает ESPN.

Расследование установило, что запрещенные вещества попали в организм спортсменов с мясом.

Перуанец Коннер Уэртас дель Пино (739-й номер мирового рейтинга), бразилец Матео Баррейрос Рейес (992-е) и колумбиец Андреас Урреа (732-й) сдали положительные пробы на наличие запрещенного анаболического стероида болденона в мае 2025 года на турнире ATP Challenger в Боготе.

В ITIA заявили, что спортсмены непреднамеренно употребили в пищу мясо со стероидом. Они предоставили доказательства и документы, подтверждающие этот факт, включая чеки и информацию об источнике мяса, которое они ели во время турнира.

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Теннис
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