«С нетерпением ждал этой возможности». Джокович провел первый матч после дисквалификации на US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович провел первый матч после дисквалификации на US Open. В игре 1-го круга турнира в Риме Джокович одолел Сальваторе Карузо — 6:3, 6:2.

— Я с нетерпением ждал возможности сыграть как можно быстрее, — цитирует AP Джоковича. — Я чувствую, что настроение на корте должно оставаться позитивным. Мне нужно стереть весь негатив, который может доставить мне неприятности.

Это был эмоциональный матч против Карузо, который уже провел три игры здесь и хорошо действует на грунте. Для меня это был серьезный тест.

Джокович был дисквалифицирован в матче 4-го круга Открытого чемпионата США против Пабло Карреньо Бусты за то, что после откидки мяча попал в судью.