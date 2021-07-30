Руусувуори вышел в третий круг турнира в Атланте
01:31
Финнский теннисист Эмиль Руусувуори вышел в третий круг турнира в Атланте. Француз Бенуа Пэр отказался от продолженя борьбы по ходу третьего сета при счете 3:0 в пользу соперника.
В следующей стадии финн встретится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Ник Кирьос (Австралия).
Атланта (США)
Турнир ATP Truist Atlanta Open
Призовой фонд 638 385 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Бенуа Пэр (Франция, 7) — 4:6, 6:4, 3:0 отказ 2-го игрока
Читайте также
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
В Госдуме РФ отреагировали на слова американской гребчихи: «Чем громче они тявкают, тем лучше наш результат»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю