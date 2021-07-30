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Руусувуори вышел в третий круг турнира в Атланте

01:31
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Финнский теннисист Эмиль Руусувуори вышел в третий круг турнира в Атланте. Француз Бенуа Пэр отказался от продолженя борьбы по ходу третьего сета при счете 3:0 в пользу соперника.

В следующей стадии финн встретится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Ник Кирьос (Австралия).

Атланта (США)

Турнир ATP Truist Atlanta Open

Призовой фонд 638 385 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Бенуа Пэр (Франция, 7) — 4:6, 6:4, 3:0 отказ 2-го игрока

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Евгений Козинов все материалы автора

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