Рууд — о возвращении Синнера: «Я рад. Думаю, его хорошо встретят болельщики»

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал возвращение первой ракетки мира Янника Синнера после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я думаю, что его хорошо встретят болельщики. С нетерпением жду его возвращения на корт. Я его еще не видел, но, надеюсь, увидимся, немного поговорим. Здорово, что он вернулся. Я озвучивал свое мнение по поводу дисквалификации, всегда старался поддерживать его, как мог. Понимаю, что это был непростой момент для него, но рад его возвращению. Вполне возможно, что он будет хорошо играть уже сразу. Надеюсь, в Риме он проведет хороший турнир», — сказал Рууд в ролике для ATP.

23-летний итальянец проведет первый после дисквалификации матч в субботу, 10 мая, во втором круге «мастерса» в Риме.