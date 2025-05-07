Теннис
7 мая, 14:42

Рууд — о возвращении Синнера: «Я рад. Думаю, его хорошо встретят болельщики»

Сергей Ярошенко

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал возвращение первой ракетки мира Янника Синнера после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я думаю, что его хорошо встретят болельщики. С нетерпением жду его возвращения на корт. Я его еще не видел, но, надеюсь, увидимся, немного поговорим. Здорово, что он вернулся. Я озвучивал свое мнение по поводу дисквалификации, всегда старался поддерживать его, как мог. Понимаю, что это был непростой момент для него, но рад его возвращению. Вполне возможно, что он будет хорошо играть уже сразу. Надеюсь, в Риме он проведет хороший турнир», — сказал Рууд в ролике для ATP.

23-летний итальянец проведет первый после дисквалификации матч в субботу, 10 мая, во втором круге «мастерса» в Риме.

  • hant64

    Я юрист, и что такое доказательства, прекрасно знаю. В том числе и сфабрикованные - прокатывают на ура, лишь бы правдоподобность соблюдалась в определённой степени. И пальчик массажиста, якобы порезанный и обработанный мазью с содержанием трофодермина - это как раз тот самый случай с видимостью правдоподобности. Но Синнер, оживающий после туалетного перерыва к пятому сету - это же всем показалось, наверное, кто это видел)).

    08.05.2025

  • Из Алматы

    Никакие косвенные свидетельства никогда не являются определяющими в вынесении приговора в суде. Тем более, если это просто домыслы, ни на чём не основанные, кроме личного опыта и индуктивно сделанных выводов из него. Нет достаточности в принципе.

    08.05.2025

  • hant64

    Я уже десяток твоих подобных высказываний читал. А теперь подумай вот над чем: ты хоть одного массажиста в жизни видел, который массаж делает в перчатках? Я не видел и даже не слышал о таких. И почему вдруг Синнеру массаж должен массажист делать в перчатках? Отсюда и весь дальнейший логический ряд выстраивается - то, что Синнеру придумали эту версию заражения через массажиста, для меня очевидно. Но ты верь в святость Синнера и дальше. Но я раза три видел, как он выходил на пятый сет таким, что как будто и не было предыдущих четырёх, и, как правило, после туалетного перерыва. Случайность, конечно же, совпадение:grin::grin:

    07.05.2025

  • Из Алматы

    Не было допинга. Было нарушение антидопинговых правил. К сожалению, среди антидопинговых правил есть такое - обнаружение в пробах любого, даже ничтожно малого количества запрещенного вещества, никак не способного повысить спортивные результаты. Надеюсь, в эти правила внесут поправки на концентрации запрещённых веществ. И тогда наказания за ничтожно малые количества либо вообще отменят, либо сделают чисто символическими.

    07.05.2025

  • hant64

    Итальянские болельщики да, будут довольны. Но болельщики из остального мира вряд ли, ибо наказание за допинг должно быть не отстранение на 3 месяца, а по серьёзому.

    07.05.2025

