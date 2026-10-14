Рууд вышел в четвертьфиналы всех девяти турниров серии «Мастерс»

Норвежский теннисист Каспер Рууд впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае. Теперь на его счету выступления на этой стадии всех девяти действующих турниров серии.

Во встрече четвертого круга 14 октября соперником Рууда был канадец Феликс Оже-Альяссим. Норвежец вел со счетом 5:2 в первом сете, после чего представитель Канады отказался от продолжения игры. Матч закончился через 34 минуты после начала.

Перед встречей официальный сайт шанхайского турнира отмечал, что четвертьфинал в Шанхае остается для Рууда единственным недостающим в коллекции девяти турниров ATP-1000. Победа над Оже-Альяссимом позволила норвежцу закрыть этот пробел.

Рууд не отдал сопернику ни одного из четырех геймов на своей подаче и использовал единственный брейк-пойнт. Оже-Альяссим, занимавший пятое место в рейтинге ATP, выиграл два из трех своих геймов на подаче. Норвежец перед матчем находился на 24-й строчке рейтинга.

В этом сезоне Рууд уже выходил в четвертьфиналы турниров в Мадриде и Риме, причем в столице Италии дошел до финала. В четвертьфинале Шанхая его соперником станет 20-летний испанец Рафаэль Ходар.