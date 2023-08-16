Рууд вылетел от квалифаера Перселла во втором круге «мастерса» в Цинциннати
Норвежец Каспер Рууд проиграл австралийцу Максу Перселлу во втором круге «мастерса» в Цинциннати (США) — 4:6, 6:3, 4:6.
Перселл, который победил в квалификации турнира ATP-1000, в третьем круге встретится с лучши в матче Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Макс Перселл (Австралия, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 5) — 6:4, 3:6, 6:4
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