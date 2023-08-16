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Сегодня, 22:40

Рууд вылетел от квалифаера Перселла во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Руслан Минаев
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Норвежец Каспер Рууд проиграл австралийцу Максу Перселлу во втором круге «мастерса» в Цинциннати (США) — 4:6, 6:3, 4:6.

Перселл, который победил в квалификации турнира ATP-1000, в третьем круге встретится с лучши в матче Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Макс Перселл (Австралия, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 5) — 6:4, 3:6, 6:4

Теннис
Каспер Рууд
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