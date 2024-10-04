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Сегодня, 17:20

Рууд уступил 91-й ракетке мира во втором круге турнира в Шанхае

Сергей Разин
корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд во втором круге турнира в Шанхае уступил австралийцу Александру Вукичу со счетом 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. На счету 25-летнего норвежца 5 эйсов, двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта. У 28-летнего австралийца 7 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В третьем круге 91-я ракетка мира встретится с чехом Томашем Махачем.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Вукич (Австралия, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 6:4, 6:4

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