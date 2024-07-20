Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 07:48

Рууд снялся с турнира в Кицбюэле

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Норвежский теннисист Каспер Рууд без объяснения причин отказался от участия в турнире в Кицбюэле, сообщает пресс-служба турнира.

«Мы очень разочарованы. Теперь для игроков стало почти нормальным заявляться на турниры, а затем отказываться от участия по своему желанию. Это затрудняет планирование турниров для организаторов и заставляет нас выглядеть ненадежными в глазах болельщиков и партнеров. И такие отмены касаются не только нас», — отметил директор турнира Александр Антонич.

В основной сетке его заменит австриец Доминик Тим, а его уайлд-кард перешла соотечественнику Лукашу Ноймайеру.

Турнир категории ATP в Кицбюэле пройдет с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд — 579 320 евро.

Источник: Сайт турнира в Кицбюэле
Теннис
Доминик Тим
Каспер Рууд
0
Читайте также
«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов
Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде
В МВД Украины назвали основные версии убийства экс-депутата рады Фарион
Соболев боится Жозе, Зобнин намекнул на уход Александра. Что происходит в «Спартаке»
В США вслед за Канадой объявлена вспышка листериоза
Группировка войск «Север» сообщила об отражении атак нацбатальона «Кракен»
Популярное видео
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зверев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге

Алькарас назвал Тиафо самым веселым в раздевалке

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости