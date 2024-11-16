Рублев уступил Рууду и лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира

Российский теннисист Андрей Рублев в матче группового этапа Итогового турнира ATP уступил норвежцу Касперу Рууду со счетом 4:6, 7:5, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. На счету 27-летнего россиянина 10 эйсов, 3 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт.

Рублев лишился шансов на выход в полуфинал турнира. Для этого ему как минимум нужно было обыгрывать норвежца в двух сетах. Таким образом, Рууд стал вторым участником плей-офф из группы В. Ранее в полуфинал с первого места вышел немец Александр Зверев, который выиграл все три встречи на групповой стадии.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джона Ньюкомба

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Андрей Рублев (Россия, 8) — 6:4, 5:7, 6:2