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Сегодня, 13:43

Рууд вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде, Хуркач выбыл

Руслан Минаев
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Норвежец Каспер Рууд пробился в третий круг турнира серии ATP 1000 в Мадриде.

Во втором круге 15-я ракетка мира победил француза Артура Риндеркнеха — 6:3, 6:4. Соперником Рууда в третьем круге станет победитель матча Себастьян Корда (США, 23) — Федерико Чина (Италия, WC).

В других матчах поляк Хуберт Хуркач проиграл французу Бенжамену Бонзи — 4:6, 5:7, аргентинец Франсиско Черундоло победил француза Гарольда Майо — 6:3, 6:4.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 14) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:3, 6:4

Бенжамен Бонзи (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша, 27) — 6:4, 7:5

Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — Гарольд Майо (Франция, Q) — 6:3, 6:4

Теннис
Каспер Рууд
Хуберт Хуркач
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