Рууд проиграл Гирону во втором круге турнира в Токио
Норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл американцу Маркосу Гирону во втором круге турнира ATP 500 в Токио.
Матч завершился со счетом 3:6, 4:6. Продолжительность игры составила 1 час 20 минут.
8-я ракетка мира и второй «сеянный» турнира Рууд 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету 79-й ракетки мира Гирона 9 эйсов, ни одной двойной и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
В четвертьфинале турнира 30-летний американец сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада).
Токио (Япония)
Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Маркос Гирон (США, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 6:3, 6:4
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:4, 6:1
Томми Пол (США, 5) — Маккензи Макдональд (США) — 6:4, 6:2