Рууд победил Рублева и сыграет с Медведевым в полуфинале Итогового турнира АТР
18:33
Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл россиянина Андрея Рублева (2:6, 7:5, 7:6 (7:5) в матче группового этапа Итогового турнира АТР.
Матч продолжался два часа и 26 минут. У обоих соперников по 14 эйсов и по три двойные ошибки. Рублев реализовал четыре брейк-пойнта, Рууд — три.
Норвежец занял второе место в группе. Россиянин стал третьим и покидает турни.
Победитель вышел в полуфинал турнира, где он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. В другом матче 1/2 финала сыграют серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 7 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Зеленая группа
Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 2:6, 7:5, 7:6 (7:5)
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