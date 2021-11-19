Рууд победил Рублева и сыграет с Медведевым в полуфинале Итогового турнира АТР

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл россиянина Андрея Рублева (2:6, 7:5, 7:6 (7:5) в матче группового этапа Итогового турнира АТР.

Матч продолжался два часа и 26 минут. У обоих соперников по 14 эйсов и по три двойные ошибки. Рублев реализовал четыре брейк-пойнта, Рууд — три.

Норвежец занял второе место в группе. Россиянин стал третьим и покидает турни.

Победитель вышел в полуфинал турнира, где он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. В другом матче 1/2 финала сыграют серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 7 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Зеленая группа

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 2:6, 7:5, 7:6 (7:5)