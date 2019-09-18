Рууд одержал волевую победу над Бубликом на старте турнира в Санкт-Петербурге
21:13
Норвежец Каспер Рууд в первом круге турнира в Санкт-Петербурге (Россия) одержал волевую победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 3 минуты.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 180 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2
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