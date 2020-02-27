Рууд обыграл Табило и вышел в четвертьфинал турнира в Чили

Норвежец Каспер Рууд одолел чилийца Алехандро Табило во втором круге турнира в Сантьяго. Также во второй круг вышли Уго Дельен, Ренцо Оливо, Федерико Дельбонис и Алехандро Табило.

Сантьяго (Чили)

Турнир ATP Chile Dove Men+Care Open

Призовой фонд 604 010 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 2) — Алехандро Табило (Чили, WC) — 6:4, 7:5

Уго Дельен (Боливия, 6) — Марсело Томас Барриос Вера (Чили, WC) — 6:3, 7:6

Ренцо Оливо (Аргентина, Q) — Пабло Куэвас (Уругвай, 4) — 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (10:8)

Федерико Дельбонис (Аргентина, 7) — Сальваторе Карузо (Италия) — 7:6 (7:1), 6:3