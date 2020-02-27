Рууд обыграл Табило и вышел в четвертьфинал турнира в Чили
06:49
Норвежец Каспер Рууд одолел чилийца Алехандро Табило во втором круге турнира в Сантьяго. Также во второй круг вышли Уго Дельен, Ренцо Оливо, Федерико Дельбонис и Алехандро Табило.
Сантьяго (Чили)
Турнир ATP Chile Dove Men+Care Open
Призовой фонд 604 010 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Каспер Рууд (Норвегия, 2) — Алехандро Табило (Чили, WC) — 6:4, 7:5
Уго Дельен (Боливия, 6) — Марсело Томас Барриос Вера (Чили, WC) — 6:3, 7:6
Ренцо Оливо (Аргентина, Q) — Пабло Куэвас (Уругвай, 4) — 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (10:8)
Федерико Дельбонис (Аргентина, 7) — Сальваторе Карузо (Италия) — 7:6 (7:1), 6:3
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