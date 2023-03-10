Рууд обыграл Шварцмана во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл аргентинца Диего Шварцмана во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Матч завершился со счетом 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут.
4-я ракетка мира Рууд 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету 38-й ракетки мира Шварцмана 2 эйса, 1 двойная и ни одного реализованного брей-пойнта из 1.
В третьем круге турнира Рууд сыграет с Кристианом Гарином из Чили.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:2, 6:3
Кэмерон Норри (Великобритания, 10) — Ву Тун-Линь (Тайвань, Q) — 6:2, 6:4
Кристиан Гарин (Чили, Q) — Йосихито Нисиока (Япония, 29) — 6:4, 6:0