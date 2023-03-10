Рууд обыграл Шварцмана во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл аргентинца Диего Шварцмана во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут.

4-я ракетка мира Рууд 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету 38-й ракетки мира Шварцмана 2 эйса, 1 двойная и ни одного реализованного брей-пойнта из 1.

В третьем круге турнира Рууд сыграет с Кристианом Гарином из Чили.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:2, 6:3

Кэмерон Норри (Великобритания, 10) — Ву Тун-Линь (Тайвань, Q) — 6:2, 6:4

Кристиан Гарин (Чили, Q) — Йосихито Нисиока (Япония, 29) — 6:4, 6:0