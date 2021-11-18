Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Рууд обыграл Норри на Итоговом турнире АТР

01:02

Норвежский теннисист Каспер Рууд победил британца Кэмерона Норри (1:6, 6:3, 6: 4) в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Соревнования проходят в Турине.

Рудд одержал первую победу на турнире. Его соперник заменил на соревнованиях грека Стефаноса Циципаса, который получил травму. Очков в его активе пока нет.

В следующем туре Рудд сыграет с Андреем Рублевым, а Норри с — в Новаком Джоковичем.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
10 причин отказаться от алкоголя
РФ объяснила принципиальный отказ продавать отобранную в США дипсобственность
0