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Рууд обыграл Мартинеса в финале турнира в Кицбюэле

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Норвежский теннисист Каспер Рууд стал победителем турнира АТР в Кицбюэле (Австрия).

В финале он обыграл испанца Педро Мартинеса (6:1, 4:6, 6:3). Матч продолжался два часа и 14 минут.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 481 270 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Педро Мартинес (Испания) — 6:1, 4:6, 6:3

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