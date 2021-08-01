Рууд обыграл Мартинеса в финале турнира в Кицбюэле

Норвежский теннисист Каспер Рууд стал победителем турнира АТР в Кицбюэле (Австрия).

В финале он обыграл испанца Педро Мартинеса (6:1, 4:6, 6:3). Матч продолжался два часа и 14 минут.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 481 270 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Педро Мартинес (Испания) — 6:1, 4:6, 6:3