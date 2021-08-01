Рууд обыграл Мартинеса в финале турнира в Кицбюэле
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Норвежский теннисист Каспер Рууд стал победителем турнира АТР в Кицбюэле (Австрия).
В финале он обыграл испанца Педро Мартинеса (6:1, 4:6, 6:3). Матч продолжался два часа и 14 минут.
Кицбюэль (Австрия)
Турнир ATP Generali Open
Призовой фонд 481 270 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Педро Мартинес (Испания) — 6:1, 4:6, 6:3
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