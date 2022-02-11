Рууд обыграл Корию и вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе

Норвежский теннисист Каспер Рууд победил аргентинца Федерико Корию (6:3, 6:4) в 1/4 финала турнира АТР в Буэнос-Айресе (Аргентина). Матч продолжался один час и 34 минуты. Следующим соперником Рууда станет еще один представитель аргентины Федерико Дельбонис. Буэнос-Айрес (Аргентина) Турнир ATP Argentina Open Призовой фонд 602 250 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:4