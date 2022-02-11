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Сегодня, 23:19

Рууд обыграл Корию и вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе

Евгений Петров
Корреспондент

Норвежский теннисист Каспер Рууд победил аргентинца Федерико Корию (6:3, 6:4) в 1/4 финала турнира АТР в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Матч продолжался один час и 34 минуты. Следующим соперником Рууда станет еще один представитель аргентины Федерико Дельбонис.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 602 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:4

Теннис
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