Рууд обыграл Корию и вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе
Норвежский теннисист Каспер Рууд победил аргентинца Федерико Корию (6:3, 6:4) в 1/4 финала турнира АТР в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Матч продолжался один час и 34 минуты. Следующим соперником Рууда станет еще один представитель аргентины Федерико Дельбонис.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 602 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:4
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