Рууд обыграл Гирона в третьем раунде турнира в Париже
22:59
Норвежский теннисист Каспер Рууд победил американца Маркоса Гирона (6:1, 6:2) в третьем раунде турнира серии Masters в Париже (Франция).
Следующим соперником норвежца станет представитель Германии Александр Зверев.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Маркос Гирон (США, Q) — 6:2, 6:1
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