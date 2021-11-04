Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Рууд обыграл Гирона в третьем раунде турнира в Париже

22:59

Норвежский теннисист Каспер Рууд победил американца Маркоса Гирона (6:1, 6:2) в третьем раунде турнира серии Masters в Париже (Франция).

Следующим соперником норвежца станет представитель Германии Александр Зверев.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Маркос Гирон (США, Q) — 6:2, 6:1

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
В Белоруссии назвали заявление Лукашенко о Крыме признанием его территорией РФ
0