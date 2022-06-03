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Сегодня, 23:14

Рууд обыграл Чилича и вышел в финал «Ролан Гаррос»

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Рууд обыграл Чилича и вышел в финал «Ролан Гаррос».
Фото Reuters

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл хорвата Марина Чилича в полуфинале «Ролан Гаррос».

Матч длился 2 часа 57 минут и закончился со счетом 3:6, 6:4, 6:2, 6:2.

Норвежец сделал 16 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 попыток. На счету хорвата — 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9 попыток.

Таким образом Рууд вышел в финал «Ролан Гаррос» и встретится с Рафаэлем Надалем (Испания).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Марин Чилич (Хорватия, 20) — 3:6, 6:4, 6:2, 6:2

Roland Garros
Марин Чилич
Рафаэль Надаль
20
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