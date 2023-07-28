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Сегодня, 21:41

Рууд проиграл 19-летнему Филсу в четвертьфинале турнира в Гамбурге

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл французу Артуру Филсу в четвертьфинале турнира ATP 500 в Гамбурге — 0:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.

Первый «сеянный» турнира и 4-я ракетка мира Рууд 2 раза подал навылет, ни разу не допустил двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 1. На счету 71-й ракетки мира Филса 4 эйса, 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Для Филса это первая в карьере победа над игроком из топ-10.

В полуфинале 19-летний француз сыграет с Александром Зверевым (Германия).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 831 515 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Артур Филс (Франция) — Каспер Рууд (Норвегия, 1) — 6:0, 6:4

Теннис
Каспер Рууд
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