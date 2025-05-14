Рууд вышел в 1/4 финала «мастерса» в Риме
Норвежец Каспер Рууд стал четвертьфиналистом турнира серии ATP 1000 в Риме.
В четвертом круге 7-я ракетка мира победил испанца Хауме Мунара со счетом 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 39 минут.
Рууд за выход в полуфинал «мастерса» сыграет первой ракеткой мира Янником Синнером.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Хауме Мунар (Испания) — 6:3, 6:4
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