Рууд вышел в 1/4 финала «мастерса» в Риме

Норвежец Каспер Рууд стал четвертьфиналистом турнира серии ATP 1000 в Риме.

В четвертом круге 7-я ракетка мира победил испанца Хауме Мунара со счетом 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 39 минут.

Рууд за выход в полуфинал «мастерса» сыграет первой ракеткой мира Янником Синнером.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Хауме Мунар (Испания) — 6:3, 6:4