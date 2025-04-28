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Сегодня, 00:18

Рууд победил Корду и вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде

Сергей Разин
корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд в третьем круге турнира в Мадриде обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. На счету 26-летнего норвежца 3 эйса, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В 1/8 финала Рууд встретится с американцем Тэйлором Фритцем.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Каспер Рууд (Норвегия, 14) — Себастьян Корда (США, 23) — 6:3, 6:3

Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:4, 6:4

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